6.000 pasajeros de un crucero de compañía Costa Crociere procedente de España se les ha impedido desembarcar este jueves en el puerto de Civitavecchia, Italia, hasta que se realicen los análisis a una crucerista originaria de Macao que presentan síntomas compatibles con el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan.

El protocolo comenzó después de que la mujer originaria de Macao, región autónoma de la costa sur de China, presentaran fiebre y problemas respiratorios.

La mujer y su marido, que no presenta síntomas, han sido aislados en el hospital del barco, según pudo saber EFE.

Hasta la nave se ha trasladado un equipo del hospital Spallanzani de Roma, que ha realizado las pruebas a la mujer y ha regresado al centro para analizarlos y dar un resultado lo antes posible.

La pareja, según los medios italianos, embarcó en el puerto de Savona, en Génova, noroeste de Italia, después de llegar al aeropuerto de Malpensa en Milán el pasado 25 de enero.