Jimena Barón está implementando una dieta vegetariana.

Jimena Barón sorprendió a sus seguidores de redes sociales al anunciar el radical cambio de hábito en su dieta y lo mostró en sus redes sociales. La actriz y cantante se hizo vegetariana y hace unos días ya no come más carne.

“Estoy intentando. No quiero que maten a los animales ni tampoco quiero contribuir a que destruyan el mundo y prendan fuego todo“, confesó desde Instagram.

En su cuenta de Instagram se refirió a esta determinación aunque aclara que todavía, no puede definirse como una vegetariana neta. “Pronto vamos a volver con muchas cosas nuevas y voy a tener el teléfono todo el tiempo en la mano de nuevo”, respondió Jimena a una pregunta de un seguidor.

Jimena cuida su físico con muchos ejercicios y ahora implementa una nueva dieta vegetariana y sin carne para sentirse mucho mejor.