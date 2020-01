Capturas de video del brutal ataque. (Twiiter).

Las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector. Dos jóvenes turistas, visitamtes de la ciudad balnearea de Mar del Plata, fueron víctimas de una feroz golpiza de parte de otros seis jóvenes que los atacaron en la intersección de las calles Brown y Las Heras. La dura paliza tuvo lugar el último sábado por la madrugada y las víctimas, de 20 años, fueron agredidas tras bajar de un taxi después de ir a un boliche de Playa Grande.

Según la denuncia presentada oportunamente por uno de los jóvenes atacados en la Comisaría Segunda, las víctimas, llamados Thiago y Santiago, descendieron de un taxi en Colón al 1600 alrededor de las 5 de la mañana, tras pasar la noche en el boliche.

Cuando se dirigían hacia el kiosco ubicado en Las Heras y Brown, fueron abordados por seis jóvenes de entre 18 y 20 años. Sin discusión previa, les pegaron a mansalva. De la nada, los tiraron al piso y los sometieron con golpes de puño, patadas y botellazos.

La intervención de algunos cuidacoches de la zona disipó el ataque y evitó una posible tragedia que incluso podría haberle costado la vida a los jóvenes atacados.

Todo quedó registrado en video de una cámara de seguridad cercana.

El brutal ataque a los dos turistas. (Twitter).

Como consecuencia de la golpiza que recibieron, Thiago y Santiago terminaron con múltiples heridas en el rostro, golpes en la cabeza y labios hinchados. Además, las víctimas denunciaron que los agresores robaron el celular de Santiago.

Era la primera vez que Thiago y Santiago pasaban sus vacaciones en Mar del Plata. Tras una buena estadía, dejarán la ciudad con un sabor amargo: una patota les arruinó la última noche que salieron a divertirse.