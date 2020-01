Video de intento de reanimación de Fernando en Villa Gesell

Un nuevo video sobre el crimen de Fernando Báez Sosa se difundió en las últimas horas, y se ve el instante en que un grupo de personas trata de reanimar a la víctima, segundos después de recibir la brutal paliza.

Allí se puede ver parte del cuerpo de Fernando tirado en el piso, agonizante, y rodeado de al menos cuatro personas. Una de ellas, un joven de jean y remera negra le practica maniobras de RCP pero la víctima no reacciona.

De esta manera, la nueva filmación se suma a la de la pista del boliche en la que Thomsen es tomado del cuello por un patovica y que se dio a conocer hace apenas algunas horas. Se trata de una grabación de sólo siete segundos en la que se puede observar al principal acusado del crimen mientras es sacado del boliche por el personal de seguridad.

Estos dos videos, junto al resto que fueron apareciendo con el correr de los días después de la trágica madrugada del 18 de enero, ya están en poder de la justicia y son considerados pistas claves para determinar el grado de responsabilidad de los 10 acusados.