El crucero Costa Smeralda está varado y en cuarentena en Italia debido a un posible caso de coronavirus que afectaría a una mujer china de 54 años de edad, que se encuentra a bordo.

En el barco de la firma naviera italiana, que provenía desde España, hay 35 argentinos. Esto fue confirmado de manera oficial por la cónsul en Roma, María Lucía Dougherty de Sánchez.

Los argentinos a bordo de la nave pretenden estar calmos y tranquilos y se encuentran a la expectativa ante la posible confirmación de esta enfermedad que ya se cobró la vida de 170 personas en diferentes partes del mundo.

Mientras están en tensa vigilia, muchos de ellos cuentan desde sus teléfonos celulares de qué manera se vive la complicada situación en el barco.

Gabriela Keselman Lob, argentina, tomó el crucero en Palma de Mallorca, viaja con sus padres y hermanos y fue una de las primeras personas a bordo en compartir lo que allí se vive.

Comentó cómo supo del posible caso de coronavirus. “Ayer navegamos todo el día, hoy temprano llegamos a Roma. Cuando nos acercamos a los boxes de salida no nos dejaron salir, nos dijeron que estaban en un chequeo sanitario habitual de media hora. Pero se fue demorando cada vez más", dijo Gabriela.

En esa situación de confusión, la primera información realmente oficial, les llegó casi cuatro horas después. Dice la turista argentuina a bordo al respecto: “Comunicaron desde los parlantes que la OMS recomendó reforzar los controles sanitarios en los puertos de destino que forman parte de itinerario”.

Frente a las muchísimas dudas imperantes, Gabriela grabó videos mostrando algunos de las medidas precautorias de higiene que exigen tener a bordo. “Antes lavarse la manos antes de entrar al restaurante era optativo, hoy es obligatorio”, comentó.

La noticia de que había una mujer de Macao, al sur de China, que fue aislada debido a que presentaba fiebre y problemas respiratorios, no fue dada por nadie de la tripulación, sino que los pasajeros la consiguieron desde las redes sociales.

Pese a todo, @GabyLob mandó un mensaje de calma: “Los pasajeros estamos tranquilos a la espera de los resultados de los análisis de las personas que presentaron síntomas que podrían ser de #Coronavirus”.

Así mismo, María Cartagena, otra de las turistas argentinas en el barco, dijo: "Nos informan, por los parlantes, que ya retiraron las muestras para los análisis. Esperan los resultados para hoy a la tarde”.