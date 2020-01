Diego Maradona y su supuesta hija Magalí.

Hace un año convive con la noticia que le dio su madre biológica al revelarle que Diego Armando Maradona era su padre. Es por ello que Magalí desea confirmar esa verdad que le dio su madre.

“Te soy sincera, trato de no enroscarme ni buscarme parecidos ni nada, porque también entiendo que eso pueden ser casualidades y que para mí la palabra final, obviamente, la voy a ver en el análisis de sangre”, arrancó en medio de una entrevista por televisión.

“La verdad que para mí yo estoy bastante segura de que puede ser así. Si estoy donde estoy es por eso, si yo tuviera el presentimiento o la certeza de que esto no es así no estaría ni exponiéndome, no estaría haciendo ningún juicio, no estaría en ninguna causa”, expresó la supuesta hija de Diego Maradona.

Magalí reveló: “Yo tengo el presentimiento de que esto es así, por los detalles que tengo de lo que fue la historia de mi madre biológica con él, la verdad es que desde el momento que me lo dijeron a mí también me pasa que por ejemplo yo no es que lo quiero defender, ni justificar en nada, pero yo también pienso que podría ser mi papá biológico, y la verdad es que no me dan ganas de salir a hablar ni a exigir de malas formas el ADN ni nada por el estilo, porque yo busco poder resolver esto y poder tener una buena relación como tiene cualquier familia”.

Magalí reconoció haberse reunido con Morla a fines del año pasado y reveló: “Yo no lo veo como un hombre con problemas ni lo veo como un Dios. En caso de que el ADN sea positivo lo voy a ver como el hombre que me dio la vida. No estoy enojada. Él nunca supo de mí, de hecho hasta por eso me gustaría, obviamente, si esto es positivo, me encantaría poder tener una relación... conocer sus raíces y conocer mi historia”.

“Le diría que acá tiene una posible hija. La verdad que a mí, siendo mamá, no me cabe en la cabeza que una persona sepa que puede llegar a tener una hija, y no intente comprobarlo. Que soy una persona y obviamente tengo un montón de ansiedad atrás mío, un montón de miedos, pero que estoy luchando por eso y no voy a parar hasta conseguir de la mejor forma posible que él me de el ADN y saber si esto es o no cierto”, dijo Magalí frente a la cámara.

"A mí no me interesa otra cosa, yo lo único que busco es conocer mi historia, y ojalá, si esto es cierto, poder relacionarme con él y poder conocer sobre mi origen, poder conocer un montón de cosas que hoy en día no las conozco, porque no tengo la información”, agregó.