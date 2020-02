Karen novia de Pertossi.

Los rugbiers detenidos y acusados por el crimen de Fernando Baéz Sosa en Villa Gesell pasan sus días detenidos en Dolores y ahora habló la novia de uno de ellos.

La novia de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers detenidos, dio una insólita justificación del ataque en manada que terminó con la vida del joven de 18 años. "Es lógico. Cuando salen en grupo si uno se pelea obviamente son muy unidos", manifestó. Además, describió a los deportistas como "chicos muy tranquilos".

Los rugbiers detenidos.

"Se siente muy arrepentido y está muy mal, porque la verdad que lo que pasó es una tragedia", aseguró y contó como se sintió al enterarse: "no lo podía creer. Me quedé paralizada".

"Los chicos son tranquilos. Hablan sin saber. Son chicos de bien, todos estudian y trabajan. No hay tiempo para meterse en problemas", afirmó.

Noticias relacionadas

"Y, pero es lógico. Cuando salen en grupo si uno se pelea obviamente son muy unidos", dijo de manera insólita para justificar al grupo de su pareja.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA CANAL 13



"Me siento muy triste por lo que pasó. Estoy destrozada. Pero él es mi familia y me toca el lugar de acompañarlo", dijo.

También se refirió a Máximo Thomsen: "No es agresivo. Es un chico simpático y tranquilo. Pero mucho no sé de él. Quizá por el mismo alcohol la situación se le fue de las manos".

Por último, afirmó que le gustaría visitar a su novio en la cárcel de Dolores, pero que no tiene tiempo para hacerlo, ya que debe cumplir sus responsabilidades. "Si pudiera hacerlo, me saldría darle un abrazo. Lo que pasó nos cambió la vida a todos", finalizó.