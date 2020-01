Durante las últimas horas, salió a la luz un nuevo video que fue registrado dentro del boliche y complica la situación judicial de Máximo Thomsen. En las imágenes, se puede ver el momento en que el rugbier amenaza al grupo donde se encontraba Fernando Báez Sosa.



Thomsen apuntaba con su dedo a otro grupo de personas y luego se pasa la mano por el cuello haciendo el típico gesto de "venganza" y muerte. Uno de los testigos declaró que personal de seguridad sacó primero a Fernando y a sus amigos y después a los rugbiers.

Marcial Thomsen, padre de Máximo, uno de los 10 rugbiers que más complicado está por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, negó hoy que los imputados sean asesinos y calificó el hecho como "una tragedia".



"No sé qué les pasó por la cabeza. No son asesinos, fue una tragedia", sostuvo Thomsen antes de entrar a visitar a su hijo al penal de Dolores, al tiempo que dijo "lamentar" la situación por la familia de la víctima.



Asimismo, sostuvo que junto a su esposa se plantearon qué pudieron haber hecho mal en la crianza de su hijo, más allá que remarcó que los acusados "estaban alcoholizados".

El padre de Máximo ya había hablado días atrás en la entrada de la comisaría 1era de Pinamar, donde su hijo y los demás rugbiers estuvieron detenidos hasta el miércoles a la madrugada: "Están destrozados, es una pesadilla total. No hicieron ningún plan para matarlo, eso es una locura".



Además de Thomsen (20), por el crimen de Báez Sosa están presos Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20), Blas Cinalli (18) y Juan Pedro Guarino (19), ), Enzo Comelli (19), Ciro Pertossi (19) y Lucas Pertossi (20).

EL HECHO

Los imputados por el homicidio de Báez Sosa (19) fueron sometidos a una revisación médica apenas ingresaron a la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores provenientes de la comisaría 1a.de Pinamar, y también fueron entrevistados por psicólogos que se ofrecieron a volver a reunirse con cualquiera de ellos en el momento que necesitaran.

El crimen de Báez Sosa ocurrió la madrugada del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, ubicado sobre la avenida 3 y el Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell, donde la víctima fue atacada a golpes de puño y patadas en plena vía pública.

Ese mismo día, los diez rugbiers fueron detenidos en una casa que alquilaban a pocas cuadras de la escena del crimen, mientras que otro joven, llamado Pablo Ventura, fue aprehendido unas horas después en su casa de Zárate tras ser involucrados por el grupo que perpetró el ataque pese a que él no había estado en Villa Gesell.