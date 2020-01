Mariana Genesio Peña junto a Lucas Bertero en Las Cañitas.

La actriz Mariana Genesio Peña y Lucas Bertero aparecieron en la tapa de la revista Pronto. La actriz y el periodista fueron captados por los paparazzi paseando por las calles de Las Cañitas, donde vive Mariana.

Según la publicación de la revista, estarían viviendo un romance, aunque ellos -por el momento- prefieren no decir nada. Al parecer, se conocieron en la función de la obra "Las mujeres de Superman". El actor y director Sebastián Pajoni habría sido el encargado de hacer de celestino.

El expanelista de El diario de Mariana indicó que, por el momento, no hará declaraciones sobre el supuesto romance con la ex Pequeña Victoria. "Prefiero no hablar del tema por ahora".

Mariana Genesio Peña junto a Lucas Bertero.

En 2019, Genesio Peña terminó su relación con el guionista Nicolás Giacobone, después de 11 años juntos.