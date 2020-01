Puli Demaria junto a su amiga Pampita.



Puli Demaría, más conocida como la íntima amiga de Pampita, sería una de las elegidas para participar en el bailando y ya se empiezan a generar los movimientos para que visiten cuan programa haya y esté relacionado a La Flia, la productora de Marcelo Tinelli.

La DJ que manifestó ser fan de ShowMatch y ya empezó a ensayar por si la llegan a convocar. “Me gusta bailar y estar arriba de un escenario. Me gusta el show. Tengo mi parte de actriz que es lo que estudié de chica”, dijo en un programa.

“Creo que puedo llegar a tener algo distinto, me muero por ganas de ir, es genuino, me empecé a preparar porque soy una caradura. Digo lo que pienso y no tengo maldad”, afirmó Puli. Durante la charla, tuvo un ida y vuelta con la periodista Fernanda Iglesias que llamó la atención y generó controversia.

Iglesias: —¿Sos cheta de verdad y o te hacés la cheta?

Demaría: —No, no me considero. Igual tampoco sé que es ser cheta.

Iglesias: —Si sos ‘millo’ de verdad o te hacés la ‘millo’.

Demaría: —Laburo como una negra mapuche, de lunes a domingo, mucho. Soy una mina que laburo mucho y me pelo el culo laburando.

En Twitter, sus comentarios discriminatorios tuvieron una gran repercusión y recibió fuertes críticas. “¿Saben porque está malisimamente mal lo que dice esta señora? Porque para ella ser una negra mapuche es denigrante y malo. Es un dicho racista y xenófobo. Por favor, que alguien le enseñe a decir que labura como esclava, en todo caso, si quiere usar una metáfora”, señaló una usuaria de la red social.

Al darse cuenta, Puli decidió pedir perdón a tráves de su cuenta de Twitter: “Pido disculpas por haber ofendido gratuitamente con mi comentario desafortunado de hoy. La verdad es que hablé sin pensar. Me hago cargo de las repercusiones que esto pueda acarrear. Pido perdón una vez más... Me equivoqué. Perdón. Quise hacer referencia a una metáfora de sacrificio. Jamás hubiera querido ofender a la comunidad mapuche que tanto respeto por su historia de lucha. Por eso, quiero pedir la más profunda disculpa a toda la comunidad mapuche”, finalizó la DJ.