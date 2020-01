Cinco personas, entre ellas dos niñas, murieron en horas de la noche del jueves al chocar el vehículo en el que se trasladaban contra un colectivo en las rutas de la provincia de Córdoba, en el Camino de las Altas Cumbres, que une las regiones del Valle de Punilla con Traslasierra.

El accidente ocurrió pasadas las 22:00 en el kilómetro 71 de la ruta 34, cuando el Fiat Cronos en el que viajaban un hombre, dos mujeres y dos niñas, impactó de frente contra el ómnibus en el que iban 30 pasajeros.

Por el impacto, el automóvil de la familia fallecida quedó completamente destruido, mientras que los ocupantes del colectivo resultaron ilesos y sólo el conductor debió ser trasladado al hospital Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz por una crisis nerviosa.



"El impacto tuvo una violencia muy importante", dijo Diego Concha, director de Defensa Civil de la Provincia.

A raíz del siniestro, la Policía Caminera interrumpió el tránsito durante algunas horas, y en el lugar trabajaron efectivos de Defensa Civil, bomberos voluntarios de Icho Cruz y servicios de emergencia privados.



En tanto, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de 2ª Nominación de Villa Carlos Paz, encabezada por Ricardo Mazzucchi.