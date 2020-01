El joven remero Pablo Ventura, que fue detenido por el crimen de Fernando Báez Sosa y que recuperó la libertad cuatro días después, regresó esta noche con su padre a Zárate donde fue recibido por su madre, Marisa y unos cuarenta vecinos y luego de un abrazo fraterno y profundo deseó "retornar a la rutina y volver a remar". Su padre, José María, habló con CANAL 26.

"Fue un final feliz porque mi hijo no estuvo en Villa Gesell, la pasamos realmente muy mal. Por suerte ayer Pablo ya estaba bien y con planes para retomar sus actividades", Dijo. Respecto al sobreseimiento de su hijo, dijo: "Me comentaron que eso saldrá en el mismo momento que los chicos tengan la carátula asignada en el caso".

"Al principio no quería saber nada, pero mi mujer por ejemplo no está bien. Mancharon mi nombre, el de mi hijo y hubo mucha gente de Zárate diciendo barbaridades aunque luego me llamaron pidiendo perdón. La enseñanza que me dejó esto es esperar a ver si alguien es culpable o no", comentó.

"Él no conocía a estos pibes, nunca lo enfrentaron. Los conocía de las cercanía de ambos clubes, fue de un chiste de entre ellos. Ahora recibo apoyo de gente que nunca conocía, recibo muchos mensajes y hasta me saludan por la calle", reveló.

"Suponte que mi hijo no salía a cenar ese día y nos quedábamos en casa, ¿cómo demostramos que mi hijo se quedó conmigo? Mi hijo no tenía nada que esconder pero hubiese sido más largo", reflexionó.

"Me pidieron disculpas gente que manejó la causa y algunos que no trataron el tema como corresponde aunque ensuciaron mi nombre. Todavía no sé quiénes dieron el nombre de mi hijo y lo quiero saber. Hasta el momento es una incógnita", comentó.

"No vamos a denunciar al Estado porque creemos que la justicia actuó bien. Si yo soy fiscal tengo que llegar hasta el hueso por lo que pasó, luego hablaré con mi abogado porque tampoco les puede salir gratis", cerró.