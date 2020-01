Al menos tres delincuentes armados con fusiles y ametralladoras asaltaron esta mañana la sucursal de Isidro Casanova del Banco Nación y en la fuga asesinaron a uno de los cajeros de la entidad y se tirotearon con un policía que realizaba la custodia del lugar, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió en la sucursal del Banco Nación ubicado en la calle Roma 3271 minutos después del horario de apertura de la entidad y cuando decenas de personas se hallaban aguardando ser atendidas.

En ese momento, aparentemente uno de los cajeros pretendió alejarse y allí uno de los delincuentes lo ejecutó de un balazo, señalaron las fuentes judiciales.





Ante esta situación los delincuentes abortaron el robo y salieron corriendo, pero en la fuga se tirotearon con al menos un efectivo de la Policía Federal que se hallaba de custodia en la entidad bancaria.

Si bien no está confirmado oficialmente, se cree que uno de los delincuentes resultó herido, a pesar de lo cual los tres asaltantes lograron subirse a un auto Renault Fluence con el que huyeron.





Las fuentes aseguraron que ese Fluence, que tenía pedido de secuestro por haber sido robado ayer, fue hallado abandonado pocos minutos más tarde a cuatro cuadras del banco asaltado.





Según algunos testigos, la fuga de los delincuentes continuó a bordo de un Volskwagen Surán.





En el banco asaltado, esta mañana trabajaban peritos de la policía bonaerense y de la Policía Federal, y se mantenía cortada la zona.





La dueña de un kiosco ubicado frente al banco, llamada Susana, contó esta mañana a la prensa que vio que uno de los delincuentes tenía el rostro cubierto con una media y que portaba "una ametralladora" y aseguró que "fue todo una locura, un desastre, se escuchaban tiros y gritos".





"Yo los conozco a todos los empleados, son todos jovencitos. Esto es una tragedia", dijo la mujer.





El hecho es investigado por la fiscalía federal 3 de Morón, ya que por ser un Banco Nación, interviene la justicia federal.