En medio del análisis por la salud de Antonio Gasalla en Confrontados, el programa que integra, Adriana Salgueiro confesó que tiene cáncer de piel pero que su caso es mínimo.

“Es una cosa muy delicada comparar la salud de Gasalla con la mía, porque son grados diferentes. Yo tengo ‘epiteliomas’ -un grado de cáncer de piel-. Pero no tengo lo que tiene Antonio, que en todo caso él lo dirá. Hablaron de hacer por mí una cadena de oración y yo estoy perfecta”, aclaró Salgueiro.

Salgueiro afirmó que toda la vida fue una loca por el sol. “Toda la vida tengo que controlarme los lunares que me aparecen; si son malignos me los tengo que sacar”, analizó.

“La palabra cáncer da miedo, a mi me dio muchísimo miedo cuando me hablaron de un epitelioma. Estoy pasando un gran momento de mi vida, haciendo teatro y televisión. No quiero que digan que estoy enferma, porque estoy divina”, siguió.

“'Yo tengo epiteliomas y tengo que hacerme un mapeo de lunares y del cuerpo. Cuando detectan algo sospechoso, te hacen una biopsia, y si no pinta bien, te lo operan y lo sacan. Por este motivo tuve que dejar de tomar sol y cama solar. Yo me mataba con el sol y es residual, se va juntando con el tiempo. Hace 20 años que no tomo sol y aún hoy me siguen saliendo lunares que debo atender. La semana pasada me saqué uno en el brazo, y me tomaron una biopsia de la espalda”, finalizó.