Marcha por el crimen de Fernando Báez Sosa

Los padres y la novia de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell, encabezaron esta tarde una marcha de silencio en el parque Rivadavia del barrio porteño de Caballito, que iba a replicarse en distintos puntos del país, y exigieron “justicia”.

Rodeados de vecinos y amigos que llevaban carteles en sus manos con la cara de Báez Sosa y la leyenda “Justicia por Fernando, asesinado en Gesell”, Graciela y Silvino, vestidos ambos con una remera blanca con el rostro de su hijo rompieron el silencio con aplausos y se sumaron al grito de “¡justicia!”.

“Quiero agradecer a todos los presentes por tomar su tiempo y venir a acompañarme en este momento tan difícil de mi vida. Quiero pedir justicia por mi hijo, no se mecería esto que le hicieron”, dijo Graciela a la prensa.

Pidió además que “nunca más haya otro Fernando”, quien era “un chico bueno, sano, que amaba a la novia, que amaba a sus amigos, que compartía día y noche con ellos”.

“Nunca me defraudó, era un chico bueno y compañero que me enseñaba todo el tiempo las cosas”, aseguró entre lágrimas Graciela, abrazada a Silvino, y concluyó: “Cuando escucho la puerta, me parece que va a entrar mi hijo, y ya no está. Pido justicia por él”.

La marcha comenzó pasadas las 18, y fue convocada en distintos puntos del país, como en el Monumento a la bandera en Rosario, y en las ciudades de La Plata y Mendoza, entre otras.