El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió una "nueva era" de cooperación con la Unión Europea tras el Brexit, afirmando que marca el "comienzo" de una etapa en solitario que llamó a convertir en un "éxito impresionante".

"Esto no es un final sino un comienzo", dijo en un mensaje a la nación difundido poco antes de la entrada en vigor del Brexit. "Sé que podemos convertir esta oportunidad en éxito impresionante", agregó, asegurando desear el comienzo de una nueva era de cooperación cordial" con la UE.

Johnson llamó a superar la división social y sostuvo que el trabajo del Gobierno es "unir al país y llevarlo hacia adelante".

Tras su intervención, un reloj proyectado sobre los muros de Downing Street, su residencia oficial, comenzó a marcar una cuenta atrás hacia la hora oficial del divorcio.

"A pesar de todas sus fortalezas y admirables cualidades, la Unión Europea ha evolucionado en los últimos 50 años en una dirección que ya no encaja con este país", sostuvo el líder conservador.

El Brexit, recalcó, es un "momento de auténtica renovación y cambio nacional" que permitirá al Reino Unido "controlar la inmigración", "crear puertos francos" y "liberar" a la industria pesquera.

Johnson aprovechó la última jornada antes de la ruptura para reunirse por la mañana con su gabinete de ministros en Sunderland, ciudad al norte de Inglaterra en la que el Brexit registró una contundente victoria en el plebiscito de hace tres años y medio.

Precisamente en las zonas industriales deprimidas del norte de Inglaterra logró el primer ministro arrebatar un gran número de votos al Partido Laborista en las últimas elecciones generales.

"Este es el amanecer de una nueva era en la que ya no vamos a aceptar que vuestras oportunidades vitales, las oportunidades vitales de vuestras familias, dependan de la zona del país donde habéis crecido", dijo hoy Johnson.

"Vamos a extender la esperanza y las oportunidades a todas las partes del Reino Unido. Si logramos que esto funcione, creo que con cada mes que pase crecerá la confianza, no solo aquí en casa, sino también en el extranjero", agregó el primer ministro