Mauricio Macri junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, NA

El ex presidente de la AFA, Luis Segura, criticó hoy la designación de Mauricio Macri como titular de la Fundación FIFA al señalar que "la forma de ver el fútbol" del ex mandatario argentino "no está en línea con el objetivo" de la organización benéfica.



"Le mandé un mail a (Giani) Infantino manifestando mi desacuerdo con la designación de Macri", indicó quien estuvo a cargo de la conducción de la casa madre del fútbol argentino hasta junio de 2016.

Noticias relacionadas

En declaraciones formuladas a Radio 10, Segura mostró su descontento con la designación: "La forma de ver el fútbol de Macri, no está en linea con el objetivo de la Fundación".

De esta manera, Segura se sumó a otros dirigentes del fútbol argentino que estuvieron en desacuerdo de la designación de Macri como titular de la Fundación FIFA, entidad que tiene como objetivo promover un cambio social positivo a partir del fútbol y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo.

Además quien fue también presidente de Argentinos Juniors, expresó: "La injerencia del Gobierno de Macri en la AFA fue muy importante. La AFA fue intervenida". "Como Presidente de AFA me ha pasado de todo, hasta me procesaron en la causa Fútbol Para Todos", aseveró Segura.