El 24 de febrero último, el gobierno chino anunció que en tiempo récord se iba a edificar un hospital con mil camas en la ciudad de Wuhan, la más afectada por la epidemia que ya provocó 305 muertes y más de 14.600 enfermos. Diez días después ya es una realidad que Zhou Xianwang, el alcalde de la ciudad, inaugurará este lunes 3 de febrero.

En la construcción del Hospital Huoshenshan (Montaña del Dios Fuego, en chino), junto al río Yangtsé -el más largo del continente asiático- participaron 1.400 trabajadores sanitarios de las fuerzas armadas, quienes contaron con el asesoramiento de un equipo de científicos especializados en enfermedades contagiosas.

Este centro médico se encuentra a unos 20 minutos del centro de la ciudad de Wuhan -que tiene una población de 11 millones de habitantes- y contará con una capacidad de 1.000 camas. El costo estimado de la obra es de 43 millones de dólares.

Según el gobierno, el presupuesto para la construcción y para el material de los dos hospitales se eleva a 300 millones de yuanes (39 millones de euros, USD 43 millones).

Frente a la epidemia que ya cobró 305 vidas y provocó más de 14.600 enfermos, el gobierno chino tomó la decisión de no reparar en gastos.

Se cree que un mercado de mariscos fue el centro del brote en la ciudad de Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes y sirve como un importante centro de transporte.

El coronavirus 2019-nCoV puede provocar neumonía con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar.

En total se mantiene en observación a 137.594 personas que han estado en contacto con los enfermos.