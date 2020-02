Demi Lovato interpretó el Himno de los Estados Unidos en el Super Bowl.

Antes del encuentro entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, uno de los momentos más ansiados del Super Bowl 2020 de la NFL fue la interpretación del himno de los Estados Unidos de la mano de Demi Lovato.

Luciendo un traje de color blanco y su pelo suelto, la intérprete de “Sorry not Sorry” silenció al estadio con su perfecta y sentida entonación, emocionando a todo el público.

Durante los 27 años de shows en el Super Bowl, Demi se unió así a una exclusiva lista en la que figuran artistas de la talla de Cher, Jennifer Hudson, Lady Gaga, Beyoncé o Whitney Houston que formaron parte del evento deportivo más importante de los Estados Unidos.

Noticias relacionadas

Lovato nacida en Nuevo México regresó a los escenarios el pasado 26 de febrero, en la ceremonia de los Grammy, tras un largo tiempo sin actuar a causa una sobredosis que casi le cuesta la vida en 2018. La recaída en las drogas y el alcohol hicieron que el artista pasase un tiempo ingresada en rehabilitación y que se mantuviese alejada de los escenarios.

Your browser does not support the video element.

Es uno de los sucesos con mayor popularidad en la televisión americana que, en su medio tiempo, ha contado con la participación de estrellas como Michael Jackson, Justin Timberlake, Katy Perry, Bruno Mars, Prince, Madonna, Coldplay y muchos más.