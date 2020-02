Shakira y JLO en pleno show del Super Bowl.

El grito latino dijo presente en uno de los eventos con más audiencia en el mundo: el Super Bowl. Shakira y Jennifer Lopez junto a los cantantes de reggaetón Bad Bunny y J Balvin, fueron la sorpresa del espectáculo de medio tiempo en Miami.

Shakira en conferencia de prensa dijo: “Es un momento muy importante para homenajear a los latinos y recordar la fuerza que somos en este país y en el mundo".

Shakira y JLO en conferencia de prensa antes del show del Super Bowl



El espectáculo comenzó con un show de fuegos artificiales. Shakira fue la que comenzó cantando She Wolf. Luego, fueron ocho estribillos los que interpretó la artista sudamericana que hizo vibrar al estadio con letras en inglés que todo el público siguió con cánticos y aplausos. Whenever, Whatever, fue otro de los éxitos que se oyó.

Shakira abrió el show con "She wolf" en medio del Super Bowl



Alrededor de 3.000 bailarines, se sumaron al campo de juego para armar una coreografía multitudinaria, a la que después se agregó Bad Bunny con Me Gusta. El idioma español recién se sumó con Chantaje. Luego, la colombiana cerró con Hips don’t Lie.

Luego apareció Jennifer Lopez en otro escenario. Primero bajó desde un caño y luego se sumó a la coreografía con varios bailarines que la acompañaron en Jenny from the Block. Jlo, al igual que la colombiana, apostó por canciones nuevas, pero también con clásicos como Waiting For Tonight que tiñó de verde el Hard Rock Stadium. Luego, fue J Balvin quien se unió a ella para ponerle reggaetón a la noche de Miami.

Shakira y JLO se unieron al finalizar el show del Super Bowl.

El momento más espectacular comenzó cuando sonó Le’ts Get Loud, con un coro de niños encabezados por la hija de la boricua, Emme Maribel Muniz.

La complicidad de Shakira y JLO en pleno show

Fue entonces cuando Jlo sorprendió al desplegar una bandera de Puerto Rico. Inmediatamente después apareció el famosos Waka-Waka del Mundial de fútbol 2010 que también cantaron las dos artistas al grito de “Fuerza latinos”.

El final del show de Shakira y JLO en el Super Bowl.

Miren el momento.

