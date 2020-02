Wanda Nara viajó de Italia a París con Barbijo.

Wanda Nara viaja constantemente en avión y su segunda casa son los aeropuertos. En Italia mostró cómo vive en Europa la preocupación por el avance del coronavirus, la enfermedad nacida en un mercado de Wuhan, China, que ya dejó más de 300 muertos.

La panelista se grabó en el aeropuerto Fiumicino de Roma con un barbijo que le prestó una empleada del lugar. Su destino era Francia, uno de los países afectados por el virus y al que ella analizaba abortar el viaje por la preocupación que le llevaba el viaje.

Wanda Nara en el aeropuerto de Italia con el barbijo que le prestaron, Instagram.

“Yo no conseguí de comprar porque están agotados. Me regalaron un barbijo una vendedora del aeropuerto que me dijo: ‘vos viajas mucho’ y me regaló uno sin usar que tenía”, contó.

El virus también llegó a Alemania, Reino Unido, Italia, Rusia, Suecia, Finlandia y España y la preocupación es máxima.