Abuela de 80 años fumando marihuana con sus nietos, Twitter @Mate_Bossio



Siempre hay una noticia que sorprende en la web. Y te la mostramos en DIARIO26.COM. Resulta ser que un usuario de Twitter compartió en su cuenta personal un video de festejo de 80 años de su abuela.Con una perlita... En la grabación se observa como la anciana disfruta fumando un cigarrillo de marihuana junto a sus familiares.

Al pie del video, Mateo Bossio, el joven en cuestión, escribió: "Mi abuela cumplió 80 y como regalo de cumpleaños se fumó un porrito con sus nietos… Best abuela". El chico capturó con su celular el momento exacto en que su abuela se divierte junto a ellos.

¿Qué pasó en las redes? Un fenómeno viral: superó de inmediato los 5 mil compartidos y los 60 mil “me gustas”.

LA HISTORIA DEL VIDEO:

Las imágenes pertenecen al festejo de cumpleaños de la mujer, que se hizo el pasado lunes. Mientras sus nietos bailaban al ritmo de la música, ella se animó a prender un cigarrillo de marihuana.

Ante la increíble mirada de sus nietos, la mujer le dio dos pitadas. Los jóvenes le cantaban por su cumpleaños y le sugerían que “trague” el humo. “No, no, me voy a tomar un vino”, indicó la anciana a los nietos, mientras le devuelve el cigarrillo.

De inmediato, el video se viralizó en la redes sociales a partir de las reacciones de los usuarios. En mensajes, les destacaban la actitud de la señora por ser “abierta de mente” y pidiéndole que los “adopte”.

Para algunos, "la abuela loca" se ganó ME GUSTAS y más de una sonrisa... por ser cómplice de sus nietos en una verdadera celebración "alocada".