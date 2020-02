Andrea Rincón.





En la última edición del programa "Divina Comida" se juntaron a cenar Nicole Neumann quien abrió las puertas de su fantástica casa en el Tigre para convertirse en la anfitriona. Durante el programa recibió a Iliana Calabró, Roberto Funes Ugarte, Andrea Rincón y "Turco" Naím.

Tras anécdotas de cada uno de los comensales y de relatar situaciones especiales que les han sucedido, Andrea Rincón fue quien reveló un detalle único sobre una situación que sufre a diario.

Cuando a Andrea Rincón le preguntaron por los mensajes directos de su Instagram la actriz no dudó en confesar lo que le pasa todo el tiempo: "Me mandan fotos de miembros por privado".

Noticias relacionadas

Mirá el momento.