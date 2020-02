Miguel Pons habló con Canal 26.

Durante la mañana de este martes 4 de febrero se produjo el impresionante vuelco de un micro de la empresa Vía Bariloche. El hecho se produjo en la Ruta 2 a la altura del kilómetro 93, cerca de la zona de la Bahía de Samborombón, en el carril que va con sentido hacia la Capital Federal. En el momento del vuelco, cerca de las 6 de la mañana, el micro recorría una curva.

Se trata de establecer las causas del accidente vial. Hay al menos 2 muertos y 13 heridos. El accidente se suma a la larga lista de siniestros viales que enlutan a la sociedad toda con muertes que son evitables. Al respecto, Canal 26 habló en entrevista exclusiva con el Ingeniero Fabián Pons.

Pons, es presidente del Observatorio Vial (OVILAM), un espacio donde se interactúa con otros observatorios e instituciones preocupados por la seguridad vial.

"Esto no es casualidad, todos los años venimos padeciendo más o menos lo mismo", comenzó diciendo Pons.

"Por lo que se ve en las imágenes hay un desvío de manera solapada con respecto a la zona del cantero central izquierdo", dijo.

"En estos micros el centro de gravedad está muy alto y eso se combina muchas veces con el exceso de velocidad, así que hay mayor probabilidad de un accidente con este tipo de vehículos más inestables que con otro tipo de vehículos", dijo Pons.

Consultado sobre las posibilidades de un error de conducción de parte del chofer del micro, aseguró Pons en Canal 26 que "el error humano va a existir siempre, por eso se están haciendo autovías que ayuden a que estas situaciones no se den, lo mismo que ocurre con algunos vehículos".

Si bien a esta altura de las circunstancias se deben esclarecer las causas del accidente fatal, Javier Pons no duó un instante en asegurar: "La curva de Samborombón es la más peligrosa de la Ruta 2".