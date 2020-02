Gerardo Morales apuntó nuevamente a Milagro Sala.

Milagro Sala Milagro Sala y el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales volvieron a cruzarse por la situación judicial de la dirigente social. "Es una delincuente común que se ha enriquecido a costa del pueblo", dijo en una entrevista el mandatario de la UCR, cuando le consultaron por Sala.

"Tiene 4 condenas, no sé porque no está en cárcel común", lanzó de manera retórica, Gerardo Morales. "Solo el grupo familiar, ella, sus hijos y su marido tienen 14 autos comprados en efectivo con bolsas llenas de dinero que llevaban a las agencias. Tienen un millón y medio de dólares en viviendas del pequeño grupo familiar. No estamos en un caso común de una dirigente social, estamos ante una delincuente que la ha robado al pueblo", acusó también el gobernador.

Toda la disputa nace luego de que se difundiera un audio del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, en el que se escucha al funcionario judicial reconociendo: "Milagro (Sala) está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas". Tras la difusión de estos dichos, Baca debió pedir licencia, al tiempo que denunció "una emboscada". Quien dio a conocer las palabras del juez fue el periodista Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna. Respecto de este escándalo, Gerardo Morales se defendió: "El 80 por ciento de los actuales jueces han sido designados por gestiones del justicialismo".