Tras conocerse la noticia de la muerte del juez federal Claudio Bonadio, en las primeras horas de la mañana de este martes, Canal 26 habló en exclusiva con Mónica, secretaria por más de 20 años del magistrado fallecido.

Mónica dijo que "no estaba internado" y que se encontraba en su domicilio -del barrio porteño de Belgrano R- en el momento de la muerte.

En mayo del año pasado, Bonadio había sido sometido a una intervención quirúrgica para removerle un quiste en el cerebro que lo apartó de sus funciones durante varias semanas.

"La última vez que hablé con él fue esta semana y lo escuché bien", dijo Mónica, muy conmocionada.

"El doctor trabajó perfectamente hasta el mes de diciembre y en el mes de enero seguimos en contacto. Yo tenía entendido que la licencia era por descanso", continuó Mónica. Y agregó, sobre la enfermedad que padecía: "El doctor era muy reservado".

"El año pasado había tenido una cirugía. Sé que el doctor estaba en tratamiento, pero mucho más no sé", agregó.

Durante el mes de enero se tomó licencia por vacaciones no gozadas. Y tenía previsto extenderla durante febrero, según consignó este medio el domingo pasado. Algunos interpretaban que ese pedido podía estar relacionado con la situación de su salud.