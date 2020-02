Tragedia del micro de Vía Bariloche en Ruta 2.

Un micro doble piso volcó en Ruta 2, mano a la ciudad de Buenos Aires, y hay hasta el momento dos muertos y más de 30 heridos, cuatro de ellos de gravedad. Una mujer debió ser trasladada de urgencia en helicóptero al Hospital San Martín de La Plata y el resto de los heridos al Hospital de Chascomús. Las víctimas fatales fueron un hombre de 79 años y una mujer que aún no se precisó la edad.

Victoria Márquez y Gustavo Carabajal en Canal 26 hablaron sobre la ruta 2 que antiguamente era considerada una de las más peligrosas de Argentina: "La Ruta 2 era la ruta de la muerte y cambió todo cuando se realizaron las obras de renovación... La curva estaba bien señalizada", aclararon ambos periodistas.

"Es el tercer accidente en tres meses en la misma ruta", resaltó Márquez al recopilar los acontecimientos que le tocó cubrir en los últimos meses. En noviembre murieron dos nenas en un accidente similar durante un viaje de egresados y un mes después ocurrió otro muy similar en Mar del Plata sin víctimas fatales. Esto volvió a poner en el centro de la discusión la utilización de este tipo de vehículos para el traslado de pasajeros de larga distancia.

Noticias relacionadas

La visibilidad era óptima al momento del accidente revelaron fuentes policiales que estaban de guardia en el momento del accidente.