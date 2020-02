Kicillof, acuerdo con 50% de acreedores, CANAL 26.

Axel Kicillof dio detalles del acuerdo con el 50% de los acreedores para el pago del bono que evita el default. En conferencia de prensa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires anunció: "Vamos a reestructurar la deuda en dólares".

"Vamos a pagar con los recursos propios", agregó ante los medios en el mediodía de este martes 4 de febrero, cuando dio detalles de la negociación.

Adelantó que pagarán el BP21, unos 250 millones de dólares, con fondos de la provincia de Buenos Aires. "Con la deuda que han dejado, la solución es usar los recursos que hemos recaudado en estos últimos días para afrontar el vencimiento. Lo haremos con recursos de la Provincia, sin asistencia del gobierno", expresó.

"Anunciamos el inicio del proceso de reestructuración en moneda extranjera de la Provincia de Buenos Aires", agregó el funcionario.

