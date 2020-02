Jonathan Price como Francisco hablando con el director de "Los dos papas".

La película de Los dos Papas fue un desafío para su director ya que recrear diferentes momentos del Vaticano fue complejo. El balcón donde asumió Francisco, la Plaza de San Pedro, la Capilla Sixtina... Todos esos lugares fueron recreados digitalmente para filmar.



Como el Santo Estado no le dio permiso para que rodara en esa zona, la productora del filme se las tuvo que rebuscar para ambientar las diferentes locaciones de la mejor manera (lo único “real” que pudieron usar fueron las imágenes del final, cuando aparecen ambos Papas).

Una de las escenas recreadas digitalmente.

Hubo una compañía que se encargó de llevar a cabo este “Vaticano falso” (Union VFX), con escenografías y efectos especiales, mostró parte de su trabajo en un video. Efecto especiales, rodaje en un balcón cualquiera, estudios que luego por obra de paisajes que se superponen digitalmente parecen reales... Una minuciosa tarea por computadora.

La chimenea puesta en la Capilla Sixtina fue creada digitalmente.

Producida por Netflix y dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, Los dos Papas cuenta con varias nominaciones a los premios Oscar, entre ellas a “mejor película”.

Mirá el video y recordá que podés ver LOS DOS PAPÁS por Netflix a través de Telecentro.