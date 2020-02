Pablo Ventura.

Pablo Ventura, el remero que fue detenido en Zárate tras el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y que recuperó la libertad cuatro días después, fue sobreseído en la causa, a partir de la adhesión a esta medida presentada en Villa Gesell por los abogados de la familia de la víctima, en línea con la fisca del caso, informaron fuentes judiciales.

El sobreseimiento de Ventura (21) había sido pedido por su defensor, Jorge Santoro, ante el Juzgado de Garantías 6 de la localidad balnearia, pocas horas después de que el joven fuera liberado por falta de elementos que lo vincularan al hecho por el que están imputados y detenidos diez rugbiers.

El letrado había pedido que el remero fuera desvinculado de la causa por el crimen de Báez Sosa (19), según relató, al considerar que "las pruebas presentadas y los testigos aportadas fueron contundentes respecto de la inocencia de Pablo".

Entre los elementos mencionados por Santoro para fundamentar el pedido, figura la filmación del restaurante "La Querencia" de Zárate de la noche del viernes 17 de enero, que registra el ingreso de Ventura junto a sus padres para cenar y su salida cerca de la medianoche, pocas horas antes del crimen de Báez Sosa frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Además, destacó que "no se lo ubica en la escena del lamentable hecho", y que "han depuesto los testigos propuestos" por la defensa que "en forma contundente lo ubican en la localidad de Zárate al momento del hecho".

"Se cayó definitivamente la idea expuesta de que había sido 'sacado en forma clandestina' de Villa Gesell, ya que los rodados de la familia se comprobó que nunca salieron de Zárate", consideró el abogado, y agregó que "estuvo siempre a derecho, presentándose a indagatoria y respondiendo a todo requerimiento" de la fiscal del caso, Verónica Zamboni.

El pedido de Santoro fue avalado por la fiscal y en un escrito presentado este mediodìa ante el juez de Garantías David Mancinelli por el abogado Fabián Amendola, quien encabeza la querella por parte de la familia, junto a Fernando Burlando.

A partir de estas adhesiones, el magistrado, quien tiene en su poder el expediente desde el viernes último por esta diligencia, cuenta con todos los elementos para disponer del sobreseimiento.

Fuentes de la investigación y la propia querella estimaron que la medida será adoptada en las próximas horas, y tras ella Ventura será notificado por escrito de su desvinculación de la causa, ya que se descuenta que no habrá apelaciones en sentido contrario al haber expresado su conformidad la totalidad de las partes.