Vuelco ruta 2.

Dos personas murieron y más de 30 resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, al volcar esta mañana un micro de pasajeros de larga distancia en la autovía 2, a la altura de Samborombón, informaron fuentes policiales y sanitarias.

Tres mujeres permanecían internadas con heridas de distinta gravedad, una de ellas en estado crítico, en el hospital San Martin de La Plata, tras el vuelco del ómnibus que las traía desde la Costa Atlántica a la altura del peaje Samborombón de la autovia dos, informaron fuentes médicas.

La mujer que esta en más grave estado tiene 48 años y presenta "trauma de cráneo y contusión de lóbulo frontal izquierdo, traumatismo de torax, con asistencia respiratoria mecánica y shock hemodinámico, por lo que está en terapia intensiva en estado crítico".

En tanto a una mujer de 65 años se le amputó el brazo izquierdo, pero está compensada y presenta buena evolución, mientras que a otra mujer de 66 años tiene trauma encéfalo craneano leve pero evoluciona bien.

En tanto, la secretaría de Salud el municipio de Chascomús informó que de los 30 heridos atendidos en el hospital San Vicente de Paul, sólo quedan internadas siete personas, que serán derivadas en las próximas horas a otros hospitales cercanos a sus domicilios.

El accidente

El siniestro vial ocurrió poco después de las 6 en el kilómetro 93 de la ruta, en la mano que va a Capital Federal.

De acuerdo a las primeras informaciones, el chofer del micro, que pertenece a la empresa Vía Bariloche y llevaba 38 pasajeros a bordo, siguió de largo en una curva y terminó volcando el transporte en el cantero central de la ruta.

Las víctimas

Producto del vuelco, dos mujeres fallecieron y otras 36 personas sufrieron heridas, tres de las cuales fueron trasladadas al hospital General San Martín de la ciudad de La Plata, indicaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense.

Se trata de tres pasajeras, de las cuales dos se encontraban estables y la otra en estado crítico.

Las dos heridas que se encuentran mejor son una pasajera de 66 años que tiene un trauma encéfalo craneano y otro torácico con fracturas costales, y otra mujer de 65 años que sufrió una amputación traumática del miembro superior izquierdo.

En tanto, una pasajera de 48 años presentaba trauma de cráneo y contusión de lóbulo frontal izquierdo, traumatismo torácico severo, un hemoneumotórax y fracturas costales, por lo que se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y apoyo hemodinámico en condición crítica, informaron fuentes de la cartera sanitaria bonaerense.

Por su parte, el resto del pasaje, unas 30 personas de entre 17 a 75 años, fueron atendidas en el Hospital Municipal "San Vicente de Paul" de Chascomús, ingresaron con diferentes traumatismos que no revisten gravedad y permanecían en el centro asistencial, informaron fuentes de la Comuna.

Las hipótesis



En el lugar, trabajaron la Policía Vial y la de Samborombón, bomberos de Chascomús, ambulancias y un helicóptero del SAME.

Según fuentes de la concesionaria Aubasa, al momento del siniestro había buena visibilidad en la zona, la traza está en perfectas condiciones y la curva está visibilizada, por lo que el micro debió haber bajado la velocidad.

Una fuente policial explicó que el chofer del micro, identificado como Walter Falcón, de 24 años, quedó aprehendido a disposición de la fiscal de Brandsen, Mariana Albisu, imputado por el delito de “homicidio culposo”.

El vocero consignó que tanto el conductor del micro como su acompañante se sometieron al test de alcoholemia con resultado negativo.

Los investigadores sospechan que el chofer del ómnibus “se había quedado dormido” y cuando llegó a la curva que enfila hacia el puente de río Samborombón “el micro perdió estabilidad y volcó sobre el cantero central de la autovía”.

La fuente detalló que se investiga también si el micro, que había partido de la ciudad bonaerense de Miramar hacia General Pacheco, contaba con las autorizaciones correspondientes y si el conductor cumplió con los horarios de descanso reglamentarios.