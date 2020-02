Marcelo Gallardo, NA.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, debió ausentarse del entrenamiento que el plantel realizó en el predio que el club posee en Ezeiza, debido a unos cálculos renales que lo obligaron a ser atendido en una clínica y pasará la noche internado en el sanatorio Los Arcos.

El DT "millonario" sintió molestias durante la jornada y fue atendido por los médicos del plantel, y luego de unos estudios se determinó que sufría dolores agudos en la zona renal.

Your browser does not support the video element.

Los médicos llevaron al DT a la Clínica Los Arcos de Palermo, en donde se determinó que Gallardo sufría cálculos renales, por lo que debió ser atendido con suero y analgésicos.

Noticias relacionadas

El director técnico quedó en observación, mientras que el plantel continuó con la práctica prevista para la jornada, en el River Camp.

Más allá de la preocupación de la salud por el técnico, River volverá a entrenarse este miércoles, desde las 9, en Ezeiza y a puertas cerradas.