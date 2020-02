Choque durante la mañana de este martes. (Canal 26).

Durante la mañana de este miércoles 5 de febrero se produjo un accidente de tránsito en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Cerrito y Arenales, y tuvo como protagonista a dos vehículos particulares.

Como consecuencia del choque se complicó el tránsito vehicular en esa esquina, en donde se produjo la reducción de algunos carriles en Cerrito.

La situación luego no pasó a mayores y el tránsito pudo reordenarse de inmediato cuando la policía se acercó al lugar.

El choque se produjo cuando un vehículo marca Chevrolet Corsa, de color blanco, impactó contra un Fiat Duna, color rojo, que se encontraba detenido en el semáforo.

El conductor del Corsa es chofer de Uber y venía de trabajar once horas seguidas, por lo cual estaba cansado.

Cristian, el chofer en cuestión, habló en entrevista exclusiva con Canal 26 (único medio presente en el lugar), y dijo: "Venía andando, me distraje, pestañé y no ví al auto que estaba parado".

"Viajaba con un pasajero que se golpeó un poco la cabeza", agregó.

El conductor comentó que perdió el trabajo hace tres meses, que maneja el auto de otra persona y que tantas horas de trabajo son cansadoras. Debió ser revisado por personal del SAME por algunas molestias físicas ocasionadas por el impacto.