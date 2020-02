Adriana Salgueiro habló sobre su enfermedad.

Adriana Salgueiro reveló padecer: "Epitelioma". Esta enfermedad hace referencia al crecimiento inusual del epitelio, entendido a este último con la capa de tejido que recubre la superficie de los órganos y otras estructuras del cuerpo humano.

El Epitelioma es considerado un tumor que puede ser maligno o benigno según como se desarrolle en el cuerpo humano.

"Por favor les pido que aclaren que no tengo cáncer de piel, tengo epiteliomas que son perfectamente extraíbles. Me lo sacan y ya está, quiero decir esto porque se está armando una bola que me genera muchísima angustia", se descargó la conductora de televisión, actriz y modelo argentina con la prensa a través de un video.

La alarmante noticia, salió a la luz en sus propias palabras luego de que en el ciclo Confrontados (El Nueve) , del que forma parte como panelista, se debatiera sobre la salud de Antonio Gasalla, de quien no se tiene un informe oficial pero trascendió que podría padecer cáncel de piel, motivo por el cual se fue de Mar del Plata y abandonó la temporada. En ese momento, fue Salgueiro quien se sinceró y habló sobre su estado de salud: "Tengo un cáncer mínimo de piel, pero es grave comparar mi estado con el de Gasalla, porque son grados diferentes. La palabra cáncer da miedo".