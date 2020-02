El Dobly theatre se prepara para la ceremonia el domingo 9 de Febrero.

La Academia de ciencias y artes de Estados Unidos, a través de su cuenta oficial de Twitter, dio a conocer las predicciones para de los Oscars 2020 que se celebrarán el Domingo 9 de febrero. La idea era utilizar una aplicación que hace conjeturas con un “bot” invitando a los usuarios a que se lo descarguen. Sin embargo, muchos de los usuarios pensaron que se trataba de los resultados oficiales.

Luego de la publicación, el tweet se borró minutos más tarde de su publicación. Es que hubo una confusión: aparentemente, la Academia lanzó un widget para que los usuarios que quisieran pudieran subir sus predicciones, pero por error las de un usuario anónimo se subieron como un tweet de la cuenta oficial.

Publicación de las predicciones de los Oscars borrada.

Más tarde, la propia cuenta publicó un mensaje explicando el malentendido. En dicho escrito, confirmaron que invitaron a los fans de Twitter "a hacer y compartir sus predicciones a los #Oscars" y que les llegó miles de respuestas sobre eso.

"Un breve problema en Twitter ha hecho que una de sus predicciones parezca que viene de nuestra cuenta. No es así. Este error ya está resuelto. Revelaremos nuestras elecciones el domingo", concluyó la Academia en el tweet.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday.