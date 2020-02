Bebé salvado con RCP en Rosario. Captura YOUTUBE.

Salvaron a bebé de 15 días con maniobras de RCP en pleno Tribunales de Rosario y un video muestra toda la acción de desesperación de los padres y de un empleado de seguridad que hizo que pudiera ser asistido de inmediato.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron todo el momento cuando el pequeño sufrió una broncoaspiración y dejó de respirar fue reanimado en este hecho que ocurrió en el mediodía del lunes, en el ingreso por calle Moreno de los Tribunales.

El bebé tenía "una alteración en la coloración de su piel y de sus signos vitales”. Si bien se pidió una ambulancia, por la urgencia del caso el chiquito fue trasladado a un servicio de emergencias que está en el mismo edificio.

La médica de guardia le practicó técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y logró salvar al pequeño de 15 días.

Se sabe que la atención y rápida decisión del agente José Eduardo Liberto fue clave para que pudiera ser salvado con maniobras de RCP en los Tribunales de dicha provincia. "Observé a esta familia en una situación anómala. Vi que manipulaban de manera extraña al bebé, y constaté que estaba mal de salud. Yo me especialicé en RCP (reanimación cardiopulmonar) para mayores, niños y bebés. Vi que la situación era grave y dispuse que vayamos al consultorio interno, para la asistencia del recién nacido, que estaba muy morado, no respiraba, no gemía, no tenía signos vitales", contó el agente Liberto a TN.

Según contaron los médicos, el pequeño sufrió una broncoaspiración, luego de que la hermana mayor le lanzara agua con un vaso. Dejó de respirar en ese momento. Durante su paso por neonatología, sector del que había salido dos días antes del episodio, el menor ya había padecido cuadros de apnea.Ya en el consultorio, la médica de guardia le practicó técnicas de reanimación y logró salvar al pequeño. Tras la consulta, les recomendaron a los padres que lleven al niño al pediatra para determinar la posibilidad de que regrese a neonatología para mayores cuidados.

"Avisé por handy a mi superior y solicité que el personal policial se dirija al consultorio por la emergencia. Dada la circunstancia, la corta edad del niño, y en brazos, no podía realizar la maniobra. Quería evitarle un mal mayor y opté por lo más rápido posible, que lo vea un profesional en un consultorio. Quedaba a una distancia prudencial, pero lo más importante era salvarle la vida", contó el hombre de seguridad.