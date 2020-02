Moria Casán apuntó contra Benjamín Vicuña y la reconciliación con la "China" Suárez.

Moria Casán siempre es filosa en sus opiniones, en este caso Benjamín Vicuña fue víctima de sus comentarios picantes sobre su historia de amor.

En el programa de "La One" uno de los temas del día fue los rumores de embarazo de la China Suárez que llegan tras su reconciliación con Benjamín Vicuña. Moria Casán entrevistó a un periodista chileno y, fiel a su estilo, opinó sobre la fama del actor del otro lado de la cordillera.

“Lo que pasa es que el chileno es bravo. Acá hay un dicho que es ‘te la van vicuñear’. Hablan de Vicuñada", es como ‘icardiar’ pero "vicuñear" es como que te la van a vacunar porque es bravo el chileno”, lanzó, entre risas. “Es bravo, pero puede ser que esté en ‘reposo del guerrero’ y ahora con la China se haya calmado, este feliz y sea la mujer de su vida”, agregó.

“Tampoco se porque tanto runrún de cuerno con la española, mi amor”, dijo Moria en alusión a una versión que relacionaba a Benjamín con Elena Rivera, la actriz zaragozana con la que grabó la serie Inés del alma mía.