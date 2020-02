Susto en el aire. REUTERS

Un avión de Pegasus Airlines se salió de la pista mojada del aeropuerto Sabiha Gokcen de Estambul y se rompió en tres pedazos después de aterrizar el miércoles, lo que provocó la muerte de una persona e hirió a 157, dijo el ministro de Salud, Fahrettin Koca.

En declaraciones a periodistas en la provincia oriental de Van, Koca dijo que una persona había muerto en el hospital después del accidente, pero que ninguno de los otros heridos estaba en estado crítico.

El gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, había informado antes que el avión transportaba 171 pasajeros y seis tripulantes desde la occidental provincia turca de Esmirna.

"El avión no pudo mantenerse en la pista debido a las malas condiciones climáticas y se deslizó por unos 50 a 60 metros", dijo Yerlikaya a periodistas en el aeropuerto.

La emisora NTV dijo que el avión había intentado aterrizar con fuertes vientos de cola a pesar de que dos vuelos anteriores se habían retrasado debido al viento.

Las imágenes de televisión mostraron que el fuselaje del avión, así como una sección cerca de la cola, se había roto. Los pasajeros eran evacuados mientras el avión yacía sobre el pasto al lado de la pista. Docenas de socorristas sacaron a gente del avión y se la llevaran en camillas.

REUTERS.

REUTERS.

Imágenes en medios turcos mostraron que el fuselaje del avión, así como una sección cerca de la cola, se había roto. Los pasajeros fueron conducidos mientras la nave yacía en una zona con hierba al lado de la pista.

