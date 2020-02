Zamora y Arroyo en Tigre. PRENSA MUNICIPIO DE TIGRE.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, participaron de la tercera jornada de entrega de las tarjetas AlimentAR, en el Microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco. Recorrieron el complejo, destacaron la labor del personal provincial y municipal y dialogaron con beneficiarios y beneficiarias del programa. La entrega continuará hasta el viernes 7 de febrero de 7 a 14hs, y alcanzará a un total de 13.855 vecinos.

Zamora sostuvo: “Sin dudas este es un programa reparador de todas las injusticias que vivimos durante estos últimos 4 años, políticas de un gobierno que no atendía la problemática social, ni a los sectores más postergados. Esta medida, núcleo del Gobierno Nacional, llegará a las familias más vulnerables. Estamos contentos de su implementación en Tigre; impulsará la economía popular, la local, los comercios, y generará nuevos empleos”.

“Hoy es un día muy importante para Tigre. Esta política alcanzará a 26 mil menores de seis años, con un crecimiento en la economía local de 70 millones de pesos. Estamos empezando a reconstruir de abajo hacia arriba”, dijo Arroyo y agregó: “Es necesario mejorar los hábitos alimenticios, saber qué productos convienen, fomentar el consumo de frutas y verduras; por eso las charlas que dan las nutricionistas aquí son fundamentales. Con esta política vamos a cambiar la tendencia de alimentación, en Argentina no puede haber más hambre”.

La iniciativa se enmarca en el Plan Argentina contra el Hambre, lanzado por el presidente Alberto Fernández al poco tiempo de asumir su gestión. La tarjeta les permite a los beneficiarios acceder a la canasta básica alimentaria y comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. Está destinada a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Para obtener la credencial no hace falta realizar ningún trámite. La implementación del beneficio sucede de manera automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH. Por lo tanto, ANSES da aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos a cada beneficiario para que retire su plástico.

Respecto al programa, la ministra de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Fernanda Raverta, expresó: “Fueron años muy duros para los sectores más vulnerables, por eso debemos estar cerca de los niños, las niñas, las embarazadas y las personas con discapacidad, para que tengan una vida digna. Volvemos a construir una comunidad, en familia, y con buenos hábitos alimenticios”.

Luego de recibir la tarjeta, los beneficiarios recibieron charlas didácticas de parte de profesionales de la salud y el área social del Municipio, así como de técnicos y promotores, que fueron capacitados previamente de forma interdisciplinaria en Educación Alimentaria y Nutricional (EAN).

Mariana, beneficiara de Troncos del Talar, manifestó: "Me parece una buena iniciativa, sobre todo en un contexto difícil a nivel económico. Participé del taller sobre alimentación saludable para conocer más sobre el programa y me voy muy contenta e informada". Por su parte, Vanesa de El Talar, expresó: "Está buenísima esta ayuda. Yo tengo nenas chiquitas y me viene bárbaro porque me va a permitir hacer muchas compras que necesito. Además, pasé por la feria que había en el predio y me llevé varios productos".

Durante la jornada, la feria local de la Economía Popular ofreció al público variados productos a precios accesibles. Además, hubo stands informativos de las siguientes áreas: Hábitat, Discapacidad, Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN); Subsecretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades; Cultura y el móvil sanitario "Dr. René Favaloro" para atender consultas y brindar variados servicios. Por otro lado, los más pequeños disfrutaron de un grupo de artistas que realizaron destrezas circenses y de dos peloteros.

Acompañaron a Zamora y Arroyo, la ministra de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Fernanda Raverta; la Presidenta de AySA, Malena Galmarini; legisladores provinciales y locales y funcionarios locales.