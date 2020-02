La Plata, Canal 26

A plena luz del día y en el centro de La Plata, un hombre se masturbó en la entrada de un edificio y el video se volvió viral.

Escondido atrás de una columna, efectuó el acto mientras pasaban algunas mujeres delante de él.

En ese marco, una vecina grabó el momento en el que se masturbó y luego compartió el video en las redes sociales.

En tanto, según el área de seguridad del municipio de La Plata, de momento no les llegó ninguna denuncia.

El hecho se produjo en unedificio que se encuentra ubicado en la zona céntrica de la capital bonaerense, en la calle 55 entre 3 y 4.

El mes pasado ocurrió un hecho similar en la provincia de Neuquén, pero esta vez en un colectivo. Ese caso también fue grabado por una mujer que lo difundió en las redes sociales.