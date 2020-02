Captura del video del rescate.

Momento de tensión se vivieron en Parque Chas cuando la Policía de la Ciudad llevó a cabo un operativo para evitar que una mujer se quitara la vida al impedir que se tire del quinto piso. IMÁGENES SENSIBLES.

Vecinos de la zona denunciaron que una mujer de unos 43 años amenazaba con saltar desde el balcón de un inmueble ubicado en Donado al 100.

Uno de los vecinos grabó todo con su teléfono celular, en la que se observa a la mujer colgada del lado externo de su balcón.

Los policías tuvieron que realizar una peligrosa maniobra de rescate que consistió en subirse hasta el sexto piso y desde allí descender por los balcones para poder sujetar a la mujer que amenazaba con quitarse la vida.

La mujer trató de soltarse definitivamente para caer al vacío. Pero gracias a una serie de maniobras físicas, los policías consiguieron salvaguardar su integridad.

Seguido, el Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Ciudad rompió la puerta de entrada del departamento llegando también a la mujer en cuestión.

Finalmente, personal del SAME arribó al lugar para trasladar a la mujer al Hospital Tornú.