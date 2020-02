Coronavirus, REUTERS.

Las autoridades sanitarias de China informaron que al día de son más de 28 mil casos de infectados por el coronavirus, que ya provocó un total de 563 muertes.

La alerta sobre el virus que se originó en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China, es mundial, al punto de que por segunda vez un crucero se encuentra en cuarentena, en el que hay ocho argentinos.

El crucero Diamond Princess zarpó de Yokohama (Japón) el 20 de enero pasado y pasó por los de Kagoshima y Okinawa, además de uno Hong Kong, donde subió un pasajero infectado que contagió a los demás (al menos 9).

La empresa que administra los viajes del crucero informó que al menos hasta el 19 de febrero los pasajeros no podrán bajar de la embarcación.

Los pasajeros tienen restringidas las salidas de los camarotes, todos con baño privado, y les acercan la comida en forma diaria.

Hasta ahora el coronavirus se cobró la vida de 563 personas y son más de 28 mil los contagiados por la enfermedad.

Todos los fallecidos -menos dos ocurridos en Filipinas y en Hong Kong- se produjeron China continental, donde se informó que se encuentra el 99 por ciento de los infectados.

Las autoridades sanitarias chinas informaron este jueves que tienen registrados 3.859 casos graves con coronavirus, personas que corren riesgo de muerte.

El dato positivo de la jornada que es en las últimas horas fueron dada de altas más de 1.100 personas, todas en China.

En Argentina no hay casos detectados de coronavirus, pero ante personas con síntomas y antecedentes de poder haber contraído la enfermedad se les aplica el protocolo.

En Posadas se encendió la alarma debido a que una joven se presentó en un hospital con síntomas similares al de coronavirus y la mujer dijo que hace pocos días había regresado de Estados Unidos, donde había comido en un restaurante chino.

Por ese motivo se activó el protocolo, se le hicieron los estudios y se comprobó que no estaba infectada, según confirmó el Ministerio de Salud de la provincia.

"Se comunica a toda la población que el caso sospechoso de Coronavirus 2019 detectado en nuestra provincia, dio negativo tras los estudios realizados en el Parque de la Salud de la ciudad de Posadas", se afirma en el comunicado.