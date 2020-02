Puerta del boliche Le Brique.

Luego del asesinato de Fernando Baéz Sosa a la salida de un boliche, a manos de un grupo de rugbiers, el intendente de la ciudad tiene un proyecto para erradicar los boliches.

El proyecto del intendente de Villa Gesell, Guillermo Barrera, ingresó en las últimas horas para su tratamiento en el Concejo Deliberante y apunta a lograr autorización para avanzar hacia le extinción del permiso de funcionamiento que en la actualidad tiene el complejo Pueblo Límite, el más importante de la zona con instalaciones en el acceso a la ciudad.

Los diez rugbiers detenidos.

También daría de baja las habilitaciones a otros que funcionan en el casco urbano. Entre ellos Le Brique, espacio donde comenzaron los roces entre agresores y Báez Sosa, por el cual hay diez jóvenes detenidos, todos acusados de h omicidio agravado por participación de dos o más personas.

La medida, cuyo tratamiento aún no tiene fecha en el cuerpo deliberativo local, también prevé la prohibición de habilitar nuevas opciones en este rubro que es un verdadero imán para el público adolescente y joven que elige este destino, en buena medida tentado por la oferta de diversión.

Fernando Baéz Sosa.

"Se comenzará a tratar en los próximos días de marzo para estudiar si es conveniente seguir teniendo habilitadas o no las discotecas que están", señaló.

"Tenemos que analizar qué clase de turistas queremos", dijo el jefe comunal, que a su vez consideró que las discotecas ubicadas en el centro "no permiten descansar a los vecinos".