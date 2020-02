Los restos del tren.

Dos personas murieron y al menos 27 resultaron heridas al descarrilar hoy un tren de alta velocidad en Italia, informó la Protección civil.

Según esta fuente, los fallecidos son los dos maquinistas del tren, que descarriló cerca de la ciudad de Casal Pusterlengo, en provincia de Lodi, por causas que aún se desconocen, cuando recorría el trayecto Bolonia-Milán (norte de Italia).

Los heridos, de carácter leve, fueron trasladados a los hospitales de la zona.

La locomotora y otros dos vagones del tren, modelo Frecciarossa 9595, volcaron como consecuencia del accidente, que tuvo lugar a las 5.30 hora italiana (1.30 hora argentina), de acuerdo a lo publicado por la agencia de noticias Efe.

La sociedad de Ferrocarriles del Estado informó que se desviaron todos los trenes que pasaban por esa vía y por tanto se producirán retrasos de hasta una hora.