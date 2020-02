Captura de video.

Durante la semana, una lluvia intensa azotó la ciudad balnearia de Mar del Plata y dejó calles intransitables a raíz del agua acumulada en diferentes barrios.

Las zonas más afectadas por los anegamientos fueron el macrocentro, puerto, la zona sur de la ciudad, el barrio Libertad, Juramento, Jorge Newbery, Las Heras, el área de la vieja terminal Parque Hermoso y Estación Chapadmalal.

Varios vecinos compartieron fotos y videos de las callas intransitables por el agua. Pero un video llamó la atención sobre el resto.

En las últimas hora se hizo viral el video de un hombre nadando en plena calle. El hombre nadaba por las calles del barrio El Progreso ya que era la única forma de poder desplazarse.

GENTILEZA AHORA MAR DEL PLATA

La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea) informó que había al menos 5 barrios sin energía eléctrica debido a la falla en un distribuidor de media tensión, e indicó que trabajaban para el restablecimiento del servicio.

En "La Feliz" aún no se descartan nuevas lluvias. Hay una alerta por lluvia intensa desde el mediodía y durante la tarde, acompañado por fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.