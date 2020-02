Momento de la detención de la pareja.

Una pareja fue detenida en Santa Clara del Mar luego de dejar enterrada en la arena a una nena de 2 años para poder meterse al mar y mantener relaciones sexuales.

Según publicó el medio local El Ciudadano, el hecho ocurrió el lunes último en la playa ubicada en Costanera y Luarca, donde un hombre y una mujer de 29 años enterraron hasta el torso a su hija, una nena de 2 años, y se fueron al mar.

En el expediente judicial consta que el hombre y la mujer "se encontraban efectuando exhibiciones obscenas y se zambullían en el mar" cuando fue alertada la policía.

En la filmación se puede apreciar cómo una persona trans increpa a los cuatro agentes policiales, mientras su pareja permanece sentada, envuelta en un toallón.

El personal policial sacó a la menor de su entierro y aprehendió a la pareja, que se resistió al arresto.

Ante la evidente exaltación de la persona trans, los efectivos terminan deteniéndola, ante el aplauso de los circunstanciales testigos del hecho.

Posteriormente, lo llevan esposado con dificultad, ante las maniobras que realiza para hacer más complicado su traslado.

“¿Qué mierda hice, a ver?”, inquiere a los gritos la mujer transexual, mientras sube la escalera y es conducida hacia el patrullero. “Ustedes no saben quién soy”, agregó.

Entre las pertenencias del hombre y la mujer se encontraron 200 pastillas de rivotril, una botella de "poper", dos cigarrillos armados de marihuana, un envoltorio de marihuana, y una pastilla de éxtasis.

Al momento de ser rescatada por la policía, la nena presentada síntomas de insolación y hambre y se dispuso la intervención del servicio zonal de menores, con una medida de abrigo.

La UFI Flagrancia resolvió trasladar al Destacamento Femenino a la mujer, mientras el hombre fue enviado a la Unidad Penitenciaria 44 de Batán.