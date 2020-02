Rugbiers detenidos.

El celular de uno de los diez rugbiers detenidos por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero en la puerta de un boliche de la localidad bonaerense de Villa Gesell, contenía imágenes de la agresión a la víctima.

El encargado de filmar el macabro video del ataque asesino fue Lucas Pertossi, acusado de ser partícipe necesario del asesinato. Los análisis de la PFA encontraron la filmación en su aparato.

Así lo indicó el abogado de la familia del joven asesinado, Fernando Burlando, quien sostuvo que se trata de "un hallazgo insultante a la vida".

El letrado dijo que es uno de los principales indicios que se obtuvieron del peritaje de los celulares de nueve de los diez rugbiers detenidos, los cuales fueron peritados en la ciudad de Mar del Plata y este lunes se remitieron a la fiscal Verónica Zamboni, que está a cargo del crimen cometido en la madrugada del 18 de enero pasado.

Los análisis fueron hechos por la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal, cuyo laboratorio se encuentra en la ciudad de Mar del Plata, mediante el UFED (Universal Forensic Extraction Device), un dispositivo que sirve para extraer y decodificar la información de la gran mayoría de teléfonos del mercado.

Se realizó pericias en los celulares de nueve de los diez detenidos. Esos aparatos pertenecen a Máximo Thomsen (20) -uno de los acusados de ser coautor del homicidio-, Lucas (18) y Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19), siendo el equipo de este último un “7 Plus”, de color negro, con la pantalla astillada y una funda de los All Blacks.