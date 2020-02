Los rugbiers siendo detenidos en la casa que alquilaban.

El pacto de silencio de los rugbiers, acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, podría romperse. La investigación ya suma 1400 fojas, 20 declaraciones y cuatro ruedas de reconocimientos.

El juez de garantías del caso, Diego Mancinelli, no recibió ninguna presentación para que alguno de ellos preste declaración. La estrategia de los detenidos pasa por esperar a que aparezcan más pruebas para ver su próximo paso.

Esta semana la UFI N°6 recibió los sobres que contienen los resultados de las pericias de los celulares de los acusados y de Pablo Ventura. Los análisis fueron hechos por la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal, cuyo laboratorio se encuentra en la ciudad de Mar del Plata.

Lo que se conozca de la misma será esencial para fortalecer sus eventuales decisiones de hablar o callar o avanzar en determinados frentes.

Se analizaron diez dispositivos. Entre ellos está el móvil de Pablo Ventura, el joven que fue falsamente involucrado por los rugbiers detenidos y que luego fue liberado por la Justicia, al comprobarse que no estuvo en la ciudad costera al momento del brutal ataque a Fernando.

Hay seis equipos en particular que resultan más difíciles de desbloquear para los especialistas. Son los de marca Apple, cuyo grado de encriptación dificulta el acceso a la información interna.

Estos seis teléfonos pertenecen a Máximo Thomsen (20) -uno de los acusados de ser coautor del homicidio-, Lucas (18) y Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19), siendo el equipo de este último un “7 Plus”, de color negro, con la pantalla astillada y una funda de los All Blacks.

El peritaje se realizó mediante el UFED (Universal Forensic Extraction Device), un dispositivo que sirve para extraer y decodificar la información de la gran mayoría de teléfonos del mercado.

Ya se puede confirmar que el celular de uno de los diez rugbiers detenidos por el crimen del joven Fernando, contenía imágenes de la agresión a la víctima.

El encargado de filmar el macabro video del ataque asesino fue Lucas Pertossi, acusado de ser partícipe necesario del asesinato. Los análisis de la PFA encontraron la filmación en su aparato.