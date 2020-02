Un hombre murió y otros tres personas resultaron con heridas de escasa consideración como consecuencia de una explosión y posterior incendio ocurrido esta mañana en un galpón de la ciudad santafesina de Recreo, en el límite norte de la capital provincial, informaron fuentes policiales.

La víctima mortal fue identificada como Javier Vázquez, un joven obrero que se encontraba trabajando en el interior del galpón cuando comenzó la serie de explosiones.

Los voceros informaron que las explosiones, que fueron no menos de seis, afectaron un predio de una empresa que se dedica al tratamiento de residuos industriales peligrosos situado en la ruta provincial 5, a unos 500 metros de su intersección con la ruta nacional 11, en jurisdicción de la ciudad de Recreo.

Poco antes de las 9 el primer estallido provocó un incendio de grandes proporciones que fue controlado por seis dotaciones de bomberos de diferentes localidades.

Las gruesas columnas de humo fueron visibles incluso desde la vecina provincia de Entre Ríos, de acuerdo a las fuentes.

Voceros sanitarios dijeron que además de la víctima mortal, se registraron tres heridos de escasa consideración, uno de los cuales llegó por sus propios medios al hospital Protomédico de Recreo y ya fue dado de alta.

Los otros dos fueron trasladados en ambulancias del servicio municipal 103 y provincial 107, pero luego de ser atendidos se recuperaron satisfactoriamente.

A raíz del incendio la Policía Vial cortó el tránsito de la ruta provincial 5 y habilitó atajos hacia la ruta provincial número 2 y la nacional 11.

Colaboró con esas tareas personal de Gendarmería Nacional, de la policía provincial y de la guardia Urbana de Recreo.