Dayub, Estrella de Mar.

Mauricio Dayub se convirtió en ganador del Premio Estrella de Mar de Oro por "El Equilibrista", entregado en el Centro Cultural Estación Terminal Sur de Mar del Plata el pasado lunes 3 de febrero.

En entrevista exclusiva con "Show Attack", el programa de Sol Pérez por Radio Latina, sostuvo: "Hay que cambiar la esencia argentina. No se puede vivir sin pensar en el otro, este pensamiento afecta a la sociedad. En Argentina están fallando las leyes. Analizamos las cosas después de que ocurrió algo", agregó el actor.

"A mí me produce incomodidad ir a los premios porque me da miedo no saber si estar a la altura. El aplauso de todos me ayudó", agregó.

Noticias relacionadas

"'El Equilibrista' es un espectáculo donde aparece mi vida, es divertida y yo veo que estamos en un momento donde todos hemos llegado a un punto en común que es descubrir que cómo venimos no es. No es solo un tema de grieta, si no individual, si nosotros no cambiamos el presente no vamos a poder".

Crítico de sus propias obras, el actor se anima siempre a más y a darle a su público lo que le pide. "Siempre digo que si no les gustó la obra les devuelvo el dinero y por eso salgo todas las noches del teatro a escuchar a la gente", contó Dayub.

"Mi papá me decía: El mundo es de los que se animan a perder el equilibro", finalizó ante Radio Latina.